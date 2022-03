Hockey sur glace – Bienne confirme son break au terme d’une soirée de folie

Rapperswil et Zoug s’imposent

Le duel entre Rapperswil et Davos a tourné à l’avantage des Saint-Gallois. Le score final de 4-3 (0-1 3-0 1-2) est des plus serré, mais cette rencontre a pourtant été dominée par Rapperswil durant plus de 50 minutes. Avec un score de 4-1 et des statistiques totalement en sa faveur (10-5 et 16-6 aux nombres de tirs lors de la première et de la deuxième période), le No 4 de la saison régulière avait assumé son rôle de favori, même s’il était léger. C’est à ce moment-là que Davos a réagi. Il est revenu de 4-1 à 4-3 en 87 secondes. Mais les Davosiens se sont arrêtés là. Ils ne sont jamais parvenus à égaliser.