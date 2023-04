Finale des play-off: Bienne doit résoudre le «casse-tête Hartikainen»

Difficile à contrer et pénible à défendre, l’attaquant finlandais de 106 kilos de Genève-Servette coûte beaucoup d’énergie aux Biennois. L’acte VI de la finale entre Bienne et Genève a lieu mardi à la Tissot Arena (20h).

Teemu Hartikainen, à la lutte avec le défenseur du HC Bienne Beat Forster, est difficilement contrôlable lorsqu’il lance ses 106 kilos dans la bataille. Pascal Muller/freshfocus

«Quand il se pose dans un coin et écarte les bras, explique le capitaine du HC Bienne Gaëtan Haas en mimant la scène, cela devient vite compliqué…» Contenir et gérer les 106 kilos de Teemu Hartikainen est presque mission impossible.

«Hartikainen est tout de même un des meilleurs joueurs au monde», fait remarquer le coach assistant, Thomas Zamboni. Pour Martin Steinegger, directeur sportif du HCB et ex-défenseur international, Hartikainen est un casse-tête: «on l’a beaucoup vu depuis le début de la finale et il est très compliqué de le contrôler lorsqu’il commence à protéger son puck. Lors des quatre premiers matches, nous avons réussi à le contrer en étant plus rapide que lui sur les pucks et en le mettant rapidement sous pression. Nous devons revenir à cette façon de défendre si nous voulons être efficace contre un joueur de sa carrure.»

Auteur de deux buts samedi dernier lors de la victoire 7-1 des Aigles aux Vernets, le champion du monde et olympique finlandais est capable de faire la différence de différentes manières. Même au sprint, comme lorsqu’il a déboulé en solitaire tel un boulet de canon pour inscrire le 4-0. «Quand il est lancé, c’est un train. Nous devrons trouver le moyen de le contenir, et la meilleure façon d’y arriver est de posséder le puck et de jouer dans la zone de Genève», analyse Haas.

Un jeu de possession et d’usure

Avec deux équipes qui aiment par-dessus tout s’installer en zone offensive pour y déployer leur jeu dans les arrondis, la formation qui perd la possession du puck est généralement très mal embarquée. «À Genève au dernier match, nous avons perdu beaucoup d’énergie à défendre, notamment contre des joueurs comme Hartikainen. Cela nous a beaucoup coûté ensuite en phase offensive», reconnaît Haas.