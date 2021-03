Quand, après 55 secondes de jeu, Sannitz a ajusté le montant de la cage de Van Pottelberghe, on s’est dit que la soirée du HC Bienne allait être compliquée. Quand, un peu plus de 4 minutes plus tard, Wellinger, laissé tout seul devant le portier seelandais, a ouvert la marque, on s’est demandé ce que faisait la défense biennoise.