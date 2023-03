Hockey sur glace: Bienne en demies grâce à un but à une seconde et demie de la fin

Un acte VI à rebondissements

Contre Zurich en demies

Les joueurs d’Antti Törmänen ont repris les devants grâce à un but du quatrième bloc. Elvis Schläpfer a exploité un excellent travail de Noah Delémont et Étienne Froidevaux avant de déjouer habilement le gardien des Bernois (48e, 2-3). Dans un acte VI à rebondissements, les Ours ont fini par égaliser à la 56e minute sur un tir de Romain Loeffel (3-3). Le but de la victoire, est tombé à une seconde et demie de la fin, sur un tir victorieux de Mike Künzle, de retour au jeu après ses deux matches de suspension.