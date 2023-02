Hockey: Bienne presque en vert au Teletext

Une moitié de match pour prendre la mesure de l'adversaire, puis deux jolis buts pour faire la différence. Le HC Bienne n'a pas connu trop de frayeurs à Zurich, mais il a quand même fallu le talent de Damien Brunner et de Luca Hischier pour passer la rampe et prendre une grande option sur la première ligne de la grille de départ des prochains play-off, juste derrière la F1 Genève-Servette.

Sur le 1-0 (35e), Brunner a montré sa patience habituelle dès qu'il arrive dans la zone de vérité. Son premier envoi a été contré? Il était au rebond pour glisser la rondelle dans un trou de souris et débloquer le compteur de sa formation. Sur le 2-0 (36e), Hischier a transformé en but un échange de passes somptueux entre les crosses de Jere Sallinen et de Viktor Lööv. Entre ces deux buts, simplement 97 secondes s'étaient écoulées.