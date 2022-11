Hockey sur glace : Bienne enchaîne, Lausanne coule

Le HCB a fêté une neuvième victoire de rang en National League contre Zurich. Rien ne va plus pour Lausanne, battu 7-4 à Rapperswil et désormais dernier du classement.

Les Biennois patinent actuellement sur un nuage. Estelle Vagne/freshfocus

C’était un match de costauds. Un duel spectaculaire, haletant et enthousiasmant: d’un côté Zurich, la meilleure formation et l’équipe la plus complète du championnat - sans faire offense à Genève-Servette - qui se profile de plus en plus comme le grand favori au titre. De l’autre, le HC Bienne, probablement l’équipe la plus excitante à voir jouer dans un bon soir, qui campait sur huit succès de rang. Et pour les Biennois, ce mardi a vraiment été un bon soir.

Devant les filets? Les deux gardiens les plus dominants du championnats à l’heure actuelle: celui du ZSC, le Tchèque Simon Hrubec - toutefois gêné par une blessure au cours des derniers jours - et le portier finlandais du HC Bienne Harri Säteri, rapidement devenu la pièce-maîtresse de la formation seelandaise.



Bienne et Zurich se sont livrés un duel de haut vol mardi dans le Seeland. Les Zurichois ont frappé les premiers, après seulement 110 secondes de jeu. Une action limpide, du hockey simple et efficace, avec Denis Hollenstein à la finition (2e, 0-1). De quoi titiller les Biennois, qui eux aussi savent s’engouffrer avec facilité dans une défense. Au HCB, tout le monde participe: le quatrième bloc seelandais a remis les compteurs à zéro grâce à un but d’Elvis Schläpfer 71 secondes plus tard (3e, 1-1).



L’indiscipline du Français du ZSC, Alexandre Texier, a permis au HCB de réaliser un premier break. A 5 contre 3, les Seelandais ont capitalisé à deux reprises: Toni Rajala, pour son deuxième coup de canon de la soirée, encore et toujours en pleine lucarne (39e, 3-2), puis Gaëtan Haas d’une déviation sur un tir de Yannick Rathgeb (39e, 4-2).

Si le spectaculaire défenseur Noah Delémont n’est pas passé bien loin de marquer le but de l’année après un solo époustouflant, Luca Hischier n’a quant à lui pas manqué la cible pour inscrire le 5-3 à la 48e minute.

Sous haute pression après un but de Dean Kukan à 6 c 5 (59e, 5-4), le HC Bienne a certes souffert mais a finalement résisté en fin de match pour valider un neuvième succès consécutif record en championnat. Vendredi, le HCB (2e à trois points de Genève, mais avec deux matches en moins) reçoit Rapperswil (3e). Un autre match au sommet.





Bienne - Zurich 5-4 (2-1 2-1 1-2)

Tissot Arena. 5140 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Dipietro, Altmann et Wolf. Buts: 2e Hollenstein (Bodenmann, Lammikko) 0-1, 3e Schläpfer (Hischier, Maillard) 1-1, 12e Rajala (Grossmann, Sallinen) 2-1, 23e Andrighetto (Azevedo, Lehtonen) 2-2, 39e Rajala (Sallinen, Brunner/ 5 c 3) 3-2, 39e Haas (Rathgeb, Olofsson/ 5 c 4) 4-2, 46e Geering (Weber, Azevedo) 4-3, 48e Hischier (Schläpfer, Schneeberger) 5-3, 59e Kukan (6 c 5) 5-4. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Tanner, Künzle; Maillard, Schläpfer, Hischier; Froidevaux. Entraîneur: Törmänen. Zurich: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Azevedo, Sigrist, Andrighetto; C. Baltisberger, Schäppi, Bachofner; Sopa. Entraîneur: Grönborg. Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ + 1 x 10’ (Texier) contre Zurich. Notes: Bienne sans Cunti (malade) ni Stampfli (surnuméraires). Zurich sans Diem (blessé) ni Roe (surnuméraire). Tir sur la transversale: Lammikko (36e). Tir sur le poteau: Rathgeb (37e). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 56’02 à 58’17; de 58’32 à la fin du match).

Lausanne touche le fond

Lausanne a touché le fond mardi soir à Rapperswil. Malgré un premier tiers de feu et un avantage mérité de trois longueurs au tableau d’affichage, comme dimanche à Zurich, les Lions ont fini par s’incliner face aux Lakers (7-4), qui ne jouaient pourtant qu’avec trois étrangers. La formation vaudoise, qui s’est totalement liquéfiée sur la glace saint-galloise après les vingt premières minutes, a concédé son sixième revers de suite, le onzième au cours de ses treize dernières sorties. Elle est désormais lanterne rouge du classement de National League, Lugano ayant remporté dans le même temps le derby tessinois face à Ambri (3-2).

Le LHC, qui voyageait sans l’entraîneur-assistant Bobby Dollas, en charge de l’aspect défensif du jeu et écarté de ses fonctions dans l’après-midi, a galvaudé de manière inexplicable son excellent départ. Kenins, Fuchs, Riat et Bozon n’étaient-ils pas tous parvenus à tromper la vigilance de Nyffeler après moins d’un quart d’heure?

Mais le remplacement contraint et forcé de Punnenovs, titulaire pour la neuvième fois de suite dans la cage lausannoise et victime d’un “pépin physique” selon Huet, par Stephan à l’heure du premier thé a totalement déréglé la (déjà) fragile machine vaudoise. Cette dernière, qui a également subi le réveil de Rapperswil et de son génial top-scorer Cervenka, a été complètement assiégée dans sa zone défensive et vu les vagues rouges se succéder sur son filet. Dépassée et vulnérable dans tous les compartiments du jeu, elle a encaissé les buts les uns après les autres, sans jamais donner l'impression de pouvoir stopper l'hémorragie.

Le scénario catastrophique subi par les Lions mardi soir à Rapperswil a-t-il sonné le glas de John Fust à la tête de la formation lausannoise? La question se pose. Car, en l'état, les Lions, en pleine crise de confiance, sont incapables de se relever du moindre coup subi. Et même lorsque les circonstances lui sont largement favorables, comme au cours de ses deux derniers matches, le LHC parvient à se saborder. Compte-tenu de ces circonstances, il ne mérite pas mieux que le bonnet d'âne de la Ligue avant la réception de Berne vendredi soir à la Vaudoise aréna.





Rapperswil - Lausanne 7-4 (1-4 5-0 1-0) St.Galler Kantonalbank Arena, 3874 spectateurs.Arbitres: MM. Lemelin, Mollard; Steenstra, Huguet. Buts: 3e Kenins 0-1, 8e Fuchs (Sekac, Emmerton / 5c4) 0-2, 11e Cervenka 1-2, 14e Riat (Fuchs, Emmerton / 5c4) 1-3, 15e Bozon 1-4, 23e Wick (5c4) 2-4, 25e Noreau (Cervenka, Lammer) 3-4, 29e Dünner (Forrer, Noreau) 4-4, 32e Albrecht (Lammer, Cervenka) 5-4, 38e Eggenberger (Cervenka) 6-4, 43e Wetter (Brüschweiler, Aebischer) 7-4. Rapperswil: Nyffeler; Noreau, Profico; Baragano, Maier; Aebischer, Vouardoux; Bircher; Lammer, Albrecht, Cervenka; Moy, Alge, Brüschweiler; Zangger, Rowe, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Wetter. Entraîneur: Stefan Hedlund. Lausanne: Punnenovs (21e Stephan); Gernat, Genazzi; Jelovac, Frick; Emmerton, Marti; Sidler; Riat, Fuchs, Sekac; Kovacs, Jäger, Panik; Holdener, Audette, Bozon; Pedretti, Almond, Kenins; Bougro. Entraîneur: John Fust. Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil; 6 x 2’ contre Lausanne. Notes: Rapperswil sans Djuse, Elsener, Sataric, Jensen, Cajka (blessés), ni Schroeder (malade). Lausanne sans Glauser, Heldner, Krakauskas, Raffl, Salomäki (blessés), ni Hügli (surnuméraire). 15e Rapperswil prend un temps-mort, 25e Lausanne prend un temps-mort.



Ajoie recule à la 13e place

C’est une belle occasion que le HC Ajoie a laissé filer mardi soir à Berne. L’occasion d’écrire une page de son histoire, puisque jamais le club de Porrentruy ne s’est imposé dans la capitale. L’occasion aussi de lancer sa semaine qui le verra affronter Zurich, jeudi, et Davos, samedi, à chaque fois à domicile.Las pour lui, il a fini par céder sur le score de 4-2 après avoir pourtant fait la course en tête jusqu’à la mi-match. Lancée par Brennan, puis relancée plus tard par Leduc, son autre défenseur québécois, la soirée des hockeyeurs jurassiens s’est conclue sur un nouveau sentiment de frustration. Cela fait désormais deux matches que ses attaquants n’ont pas inscrit la moindre réussite.

Face à un CP Berne qu’on attendait remonté comme un pendule après s’être vautré à domicile trois jours plus tôt face au néo-promu Kloten, les Ajoulots ont d’abord su faire face. Car même remonté, cet Ours-là n’apparaît pas des plus redoutables. En fait, cet esprit de rébellion ne se lisait que dans le regard de Chris DiDomenico, chaud comme la braise en début de rencontre et dont les tirages de maillots, cross-check et autres provocations sont demeurées impunies.

Le HCA est pourtant parvenu à contenir le topscorer d’en face et ses partenaires pendant une demi-heure. Sans être particulièrement menaçant en zone offensive, il s’est servi d’un double avantage numérique au quart d’heure pour ouvrir le score par T.J. Brennan, son huitième but de l’exercice.

Deux minutes plus tôt, Steven Macquat a manqué de peu de donner l’avantage à son équipe, le centre de la 4e ligne ajustant le poteau de la cage gardée par Philip Wüthrich. Puisque le déclic offensif n’est jamais véritablement venu, les Jurassiens s’en sont remis à leur maigre avantage, qu’ils ont tenté de préserver la plus longtemps possible. Soit jusqu’à la demi-heure. Un mauvais changement de ligne offrait un surnombre aux Bernois. Sven Bärtschi, sur un service de Tristan Scherwey, ramenait somme toute assez logiquement sa formation dans la course.

Cinq minutes et demie plus tard, Berne prenait les commandes des opérations, pas uniquement sur la glace mais également au score. Oscar Lindberg qui se joue de Jérôme Leduc avant de tromper Tim Wolf, puis Colton Sceviour, à la déviation sur une frappe de Cody Goloubef (45e), on pensait cet avantage bernois définitif. Ajoie l’a cependant contesté jusqu’au bout. La réduction du score de Jérôme Leduc (3-2, 52e) est elle aussi tombée à 5 contre 3 alors que l’entraîneur Filip Pesan a activé l’option de sortir son gardien à neuf minutes du terme.

A 22 secondes de la sirène, alors que Wolf avait quitté son poste pour la troisième fois de la soirée, Frédérik Gauthier a vu son envoi s’écraser sur le montant. Dans la cage vide, Tristan Scherwey a finalement scellé la marque à 4-2.

Berne – Ajoie 4-2 (0-1 2-0 2-1) PostFinance Arena. 13239 spectateurs. Arbitres: MM. Borga, Hürlimann, Abbet et Stalder. Buts: 16e Brennan (Devos, Asselin/5 c 3) 0-1, 30e Bärtschi (Scherwey, Bader) 1-1, 35e Lindberg (DiDomenico, Loeffel) 2-1, 45e Sceviour (Goloubef, Ennis) 3-1, 52e Leduc (Brennan, Hazen/5 c 3) 3-2, 60e Scherwey (Moser/cage vide) 4-2. Berne: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Beat Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; DiDomenico, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Ennis; Scherwey, Bader, Bärtschi; Baumgartner, Fahrni, Ritzmann. Entraîneur: Lundskog. Ajoie: Wolf; Leduc, Pilet; Fey, Brennan; Thiry, Hauert; Birbaum; Hazen, Devos, Schmutz; Asselin, Gauthier, Derungs; Sciaroni, Romanenghi, Bozon; Arnold, Macquat, Vouillamoz; Kohler. Entraîneur: Pesan. Notes: Berne sans Gelinas, Mika Henauer, Lehmann, Kahun ni Ryser (blessés). Ajoie sans Garessus, Huber (blessés), Bakos (étranger surnuméraire), Frossard, Rouiller (surnuméraires) ni Pouilly (avec La Chaux-de-Fonds). Tir sur le poteau de Macquat (14e) et de Gauthier (60e). Sceviour manque la transformation d’un penalty (53e). Ajoie évolue sans gardien (de 50’53 à 51’43, de 56’28 à 57’21 et de 59’00 à 60’00).Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 4 x 2’ contre Ajoie.



Genève gagne un point mais perd Descloux

Genève-Servette a vécu une soirée difficile dans l’Emmental, il s’est incliné 5-4 après les prolongations, surtout il a perdu Gauthier Descloux. Longtemps menés au score, les Aigles ont toutefois pu décrocher un point inespéré grâce à une égalisation de Valtteri Filppula dans la dernière minute de jeu. Les Grenat ont connu une entame de rencontre cauchemardesque. Dès la 5e minute, Dario Rohrbach a gagné un duel contre Simon Le Coultre pour ouvrir le score. Mais le pire était à venir pour la formation de Jan Cadieux. Aleski Saarela, à la 8e, part seul affronter Gauthier Descloux. Déséquilibré par Le Coultre, il s’encastre contre Gauthier Descloux.

Le gardien, touché à la tête, est resté étendu sur le sol plusieurs minutes avant de sortir sur une civière et d’être emmené à l'hôpital. Les premiers examens effectués sont plutôt rassurants. Le club communiquera plus d’informations ultérieurement. Ce coup du sort partiellement encaissé, les Genevois ont eu quelques chances de revenir dans la première période mais ils ont à chaque fois buté sur un excellent Stéphane Charlin, prêté par le GSHC à Langnau.

Les Tigers, bien regroupés défensivement, ont réussi à faire déjouer les Aigles durant le deuxième tiers. Cette partie, fermée durant plus de 30 minutes, est devenu un peu folle entre la 37e et la 40e minute. Langnau a fait passer le score de 1-0 à 3-0 en 52 secondes par Aleksi Saarela et Sami Lepistö, mais l’inévitable Henrik Tömmernes a pu redonner de l’espoir à GE Servette sur un tir précis en jeu de puissance (40e). Malgré une nouvelle réduction de la marque par Le Coultre (42e), Harri Pesonen a pu refaire le break en avantage numérique (50e). Grâce à son caractère et son talent, le GSHC a pu décrocher une prolongation inespérée. L’égalisation a été l'œuvre de Valtteri Filppula à 33 secondes de la fin à 6 contre 4. Dans le temps supplémentaire, les Tigers ont finalement obtenu la victoire par Saarijärvi.

Les hommes de Jan Cadieux disputeront encore deux derbys avant la trêve internationale, vendredi à Fribourg et samedi, aux Vernets, contre Lausanne.



Langnau - GE Servette 5-4 ap (1-0 2-1 1-3) Ilfishalle, 4287 spectateursArbitres: MM. Wiegand, Ströbel, Fuchs, Meusy. Buts: 5e Rohrbach (Saarela, Eakin) 1-0, 36e Saarela (Saarijärvi, Michaelis / 5 c 4) 2-0, 37e Lepistö (Saarijärvi, Eakin) 3-0, 40e Tömmernes (Omark, Filppula / 5 c 4) 3-1, 42e Le Coultre 3-2, 50e Pesonen (Michaelis, Saarela / 5 c 4) 4-2, 52e Le Coultre (Winnik) 4-3, 60e Filppula (Tömmmernes, Jooris / 6 c 4) 4-4, 61e Saarijärvi (Michaelis, Pesonen) 5-4. Langnau: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus, Zryd, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Schmutz, Douay; Aeschlimann, Diem, Salzgeber; Sturny. Entraîneur: Paterlini. Genève-Servette: Descloux (8e Mayer); Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Anotnietti, Jooris, Derungs; Cavalleri. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre GE Servette.Notes: Langnau Weibel (blessé), Erni, Huguenin (surnuméraires), Boltshauser ni Neuenschwander (malades). GE Servette sans Vatanen, Bertaggia, Pouliot (blessés), Smons ni Berthon (Swiss League). GE Servette demande son temps mort à 58’26 joue sans gardien de 58’26 à 59’27. Tir sur les montants: 41e Saarijärvi.



Un troisième tiers fatal à Gottéron

Vainqueur 3-1 avec deux buts dans la dernière minute, Kloten met fin à une série de trois victoires consécutives de Fribourg en National League.

Dominateurs dès l'entame du match, les Dragons ont surtout manqué de réussite en début de deuxième tiers, avec des occasions nettes de Sprunger, Dufner, Desharnais et un poteau de Sutter. C'est finalement Sandro Schmid qui a ouvert le score à la 27e, profitant d'un excellent travail préparatoire de Kuokkanen lors d'une pénalité différée.

Par la suite, Gottéron a complètement changé de visage. Méconnaissables, les Dragons ont laissé Kloten progressivement revenir dans la partie. Après une longue séance de vidéo pour vérifier une crosse haute, les arbitres ont finalement validé l'égalisation zuirichoise d'Obrist (45e). À 40 secondes de la fin du match, c'est finalement Simic, à la conclusion d'une superbe triangulation, qui a crucifié les Fribourgeois. Le but de Marc Marchon dans la cage vide quelques secondes plus tard a finalement scellé le score.

Après des succès à Ambri, contre Ajoie et à Rapperswil, Firbourg-Gottéron enregistre ainsi sa première défaite depuis le 18 octobre dernier face au Zurich Lions.



Kloten - Fribourg-Gottéron 3-1 (0-0 0-1 3-0) Buts: 27e Schmid (Bertschy, Kuokkanen) 0-1, 45e Obrist (Kellenberger, Loosli) 1-1, 59'20 Simic (Steiner, Ruotsalainen) 2-1, 59'57 M. Marchon 3-1. Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Steiner, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Kindschi; Capaul; Simic, Aaltonen, Ruostalainen; Ang, Faille, M. Marchon; Bougro, Lindemann, Doistonov; Obrist, Ness, Loosli; Spiller. Entraineur: Jeff Tomlinson. FR Gottéron: Hughes; Sutter, Jecker; Gunderson, Dufner; Diaz, Vainio; Chavaillaz; Sprunger, Desharnais, Mottet; Bertschy, Schmid, Kuokkanen; N. Marchon, Rask, Sörensen; Bykov, Walser, Jörg; Rossi. Entraîneur: Christian Dubé. Pénalités: 2x 2' contre Kloten, 3 x 2' contre Fribourg. Notes: FR Gottéron sans De La Rose (surnuméraire), Jobin, Scheidegger ni Berra (blessés).