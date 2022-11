Hockey sur glace : Bienne encore battu, Lausanne et Fribourg vainqueurs

Nouvelle défaite pour Bienne, qui a vu Arttu Ruotsalainen lui enfiler quatre buts (5-2). Première victoire pour le nouvel entraîneur du LHC à Zoug (2-3 ap) et les Dragons ont remporté le derby des Zähringen (1-3).

Les temps sont sacrément durs pour le EHC Bienne. Samedi, ce dernier a concédé sa quatrième défaite de rang sur la glace de Kloten. Le deuxième au classement de la National League a encaissé 26 buts lors de ses six dernières sorties… Pourtant, face à Koten, les Seelandais ont bien commencé le match… avant de se faire rattraper par le talent d’un Arttu Ruotsalainen absolument déchaîné. L’attaquant finlandais a passé à lui seul quatre buts à son compatriote Harri Säteri.

Les visiteurs ont imprimé énormément de rythme dès le coup de sifflet initial. Ce début de match sur les chapeaux de roue a connu son apogée à la 12e minute, lorsque Bienne a ouvert le score. Oublié en retrait par la défense zurichoise, Damien Brunner a pu tromper le portier Zurkirchen, sans qui le score aurait déjà pu être conséquent. Cet avantage d’un but, les Bernois ont réussi à le tenir jusqu’à la première sirène, notamment grâce à un arrêt décisif de Säteri sur Meyer, arrivé seul face au dernier rempart biennois à la 18e minute.

Malmenée en première période, l’équipe locale a réagi par la suite. Et de quelle manière ! Ruotsalainen a remis les deux équipes à égalité à la 22e minute avant de récidiver moins de deux tours de chronomètre plus tard. L’ancien des Buffalo Sabres a su profiter du rebond accordé par Säteri pour faire chavirer la Stimo Arena.

Non-content d’avoir renversé le score à lui seul, voilà que Ruotsalainen a aggravé son méfait à la 35e minute, en faisant manger une fois de plus son casque à Säteri, mis hors-service par la passe décisive limpide d’Ekesthal-Jonsson. La perdition biennoise n’a toutefois pas duré bien longtemps. Dès la 37e, Hischier a réduit l’écart, en box-play qui plus est !

De quoi s’enhardir et revenir dans le match une bonne fois pour toutes ? Pas vraiment. Car lors du troisième tiers, Ang a redonné deux longueurs d’avance aux «Aviateurs» (43e) avant que l’immense Ruotsalainen ne se fasse plaisir une quatrième fois dans ce match débridé (45e). Dans la patinoire zurichoise, la messe était dite et le score ne bougerait plus.