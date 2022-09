Hockey sur glace : Bienne et Ajoie sortent victorieux des duels entre Romands, Lausanne réalise un joli coup

Ajoie réalise un joli coup en mattant Fribourg tandis que Bienne a contraint Genève au mutisme. Pour sa part, Lausanne s’est XX après prolongations.

Filip Pesan, l’entraîneur d’Ajoie, a de quoi serrer le poing après la victoire des siens. freshfocus

Le HC Ajoie la tient, sa première victoire de la saison. Il a profité de la venue de FR Gottéron pour lancer sa campagne devant ses partisans. Après avoir pris l’avantage en toute fin de premier tiers et consolidé son avance avant la demi-heure, il a fallu attendre le 4-2 de Steven Macquat dans la cage vide à cinq secondes du terme pour que son succès prenne une forme définitive.

Il a suffi d’un envoi du poignet de la ligne bleue du défenseur Jérôme Leduc, en apparence sans grand danger, pour qu’Ajoie inscrive sa première réussite de la saison avant la première pause. Cette ouverture, Connor Hugues, l’a sur la conscience. L’habituelle doublure de Reto Berra (était-il masqué?) a laissé filer cette rondelle entre ses jambières.

En difficulté, proposant un jeu brouillon, FR Gottéron n’est pas parvenu à combler ce retard. Le 2-0 de Devos, tombé à 5 contre 4 (25e), n’a rien arrangé à ses affaires, malgré la rapide réduction du score de Christoph Bertschy. Une frappe chirurgicale dans la lucarne, à 5 contre 4 également, qui n’a semblé être qu’une brève éclaircie dans la grisaille fribourgeoise. Le HCA a ensuite resserré son dispositif autour de son gardien et porté un troisième coup à la tête des visiteurs avant la mi-match. Matteo Romanenghi, à la suite d’un déboulé, offrait le 3-1 à Thibault Frossard.



Bienne blanchit Genève

GE Servette et son armada offensive n’ont pas trouvé la solution pour faire sauter le verrou biennois et s’inclinent 2-0 sur la glace de Bienne. Ces derniers, disciplinés défensivement, ont pu s’imposer grâce à deux réussites en supériorité numérique de Haas et Kessler. Le gardien finlandais Harri Säteri a réalisé son premier blanchissage sous son nouveau maillot.

La victoire de vendredi à Lausanne a incontestablement donné une grande confiance au vainqueur du jour. Les Seelandais, auteurs d’une mauvaise préparation qui laissaient entrevoir quelques craintes, ont entamé la rencontre tambour battant. Quelques minutes après un poteau d’Olofsson, ils ont logiquement ouvert le score par Gaëtan Haas en powerplay, qui a trouvé un trou de souris pour tromper Robert Mayer (11e). Durant la seconde période, Bienne a continué à mettre une certaine pression, notamment sur les deux occasions qu’il a obtenu de jouer avec un homme de plus sur la glace. Les Aigles sont revenus au vestiaire avec un but de retard grâce à un superbe déplacement de Mayer (27e) puis un tir adverse qui a fini sa course sur le montant (38e).

Les Grenat ont bien tenté d’en mettre plus lors du troisième tiers mais ils n’ont que rarement réussi à prendre à défaut le bloc défensif parfaitement en place de Bienne. Lorsque ce fut le cas, Harri Säteri s’est interposé avec brio. Finalement, Tino Kessler a délivré la patinoire sur un avantage numérique (52e). Mardi, GE Servette aura l’occasion de prouver sa valeur sur la glace du double champion suisse zougois alors que Bienne recevra son rival cantonal Berne pour un derby



Lausanne ramène deux points des Grisons



Le Lausanne HC, qui avait déçu ses partisans la veille en s’inclinant à domicile contre le HC Bienne (2-3), s’est très vite retrouvé mené 2-0 à Davos samedi. Les Lions ont su se ressaisir à temps grâce à des buts de Sekac (23e, 2-1) et Kovacs (39e, 2-2). La décision est finalement tombée lors de la séance des tirs au but: Riat et Kovacs ont donné la victoire au LHC (3-4 tab), qui a empoché ses deux premiers points de l’exercice.



Le LHC a été «dans le dur» pendant six minutes. Les premières du match, celles qui ont permis aux Grisons de prendre très rapidement une avance de deux buts. À la baguette, à chaque fois le virevoltant ailier suédois Leon Bristedt: Dennis Rasmussen (1re, 1-0) et Matej Stransky (6e, 2-0) ont surpris des Lions dépassés lors des premières présences sur la glace davosienne.



Pour remonter la pente, les Lions ont commencé par retrousser leurs manches et à durcir le jeu (Marti, Jelovac). Robin Kovacs s’est ensuite chargé de la finition. Un premier tir à distance du Suédois a été dévié par Jiri Sekac (23e, 2-1). Le Tchèque était de retour dans l’alignement après avoir manqué le premier match de championnat pour cause de maladie, selon la version officielle. Kovacs a ensuite inscrit son premier but sous le maillot des Lions d’un tir parfait du poignet au-dessus de l’épaule du gardien Sandro Aeschlimann (39e, 2-2). Bonne nouvelle pour le LHC: l’attaquant suédois a été très en vue dans les Grisons. Un déclic offensif?



S’ils ont petit à petit pris le dessus sur le HC Davos, les Lions se sont laissés surprendre en troisième période par un tir de la ligne bleue du défenseur suédois Klas Dahlbäck (47e, 3-2). Damien Riat, sur un gros travail de Sekac derrière la cage, a toutefois pu égaliser dans la foulée (52e, 3-3). Lors de la séance des tirs au but, Lausanne a eu le dernier mot grâce à deux tentatives victorieuses signées Riat et Kovacs. Mardi, le LHC se déplace à Kloten pour affronter le néo-promu.