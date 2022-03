Hockey sur glace - Bienne et Davos envoient les deux clubs lémaniques en préplay-off

Bienne et Davos sont directement qualifiés pour les séries pour le titre, Lausanne et Genève devront passer par les préplay-off. Les Lémaniques affronteront les deux clubs tessinois.

La joie des Biennois qui restent du bon côté de la barre. Estelle Vagne/freshfocus

Le HC Bienne (6e), vainqueur 4-1 à domicile contre Lugano, et le HC Davos (5e), qui a battu Fribourg-Gottéron 2-0 dans les Grisons, sont directement qualifiés pour les play-off qui commenceront le 25 mars. Lausanne (7e) et Genève-Servette (8e), malgré leurs victoires à Berne pour les Lions (1-4) et à Langnau pour les Aigles (1-9), devront passer par les préplay-off. Les Vaudois seront opposés à Ambri, qui s’est hissé au 10e rang lors de l’ultime ronde grâce à une victoire à domicile contre Rapperswil (6-2) couplée à la défaite du CP Berne sur sa glace contre le LHC. Les Genevois affronteront le HC Lugano en préplay-off. Les deux séries au meilleur des trois manches débuteront ce vendredi et les deux équipes lémaniques auront l’avantage de la glace.

Bienne et Davos sereins

Le HC Bienne et le HC Davos n’ont donc pas tremblé lors de l’ultime ronde. Les Biennois étaient condamnés à s’imposer dans le temps réglementaire contre le HC Lugano, sans quoi Genève-Servette, facile vainqueur face des SCL Tigers qui avaient déjà soldé leur saison et se sont présentés avec deux gardiens juniors lundi soir, se serait hissé dans le Top 6 aux dépens des Seelandais. L’affiche Genève - Lugano sera d’ailleurs particulièrement piquante avec un certain Chris McSorley opposé à son club de toujours.

Quant au LHC, il partira clairement favori face à Ambri. Mais les Léventins, qui se sont qualifiés miraculeusement pour les préplay-off notamment grâce au coup de pouce des Lausannois vainqueurs dans la capitale, n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.

Deux séries connues

En tête de classement, Zoug (1er) et Fribourg-Gottéron (2e) attendent désormais de connaître leur adversaire en play-off: les Fribourgeois affronteront le vainqueur de la série Lausanne – Ambri, les Zougois le gagnant du duel Genève – Lugano.

Seules deux affiches des séries pour le titre sont déjà fixées: Les Zurich Lions (3es) affronteront le HC Bienne (6e), tandis que Rapperswil (4e) sera opposé au HC Davos (5e). Les play-off démarrent le vendredi 25 mars (Best of 7) et les préplay-off ce vendredi 18 mars (Best of 3).

Berne - LHC 1-4 (0-1 0-1 1-2) PostFinance Arena, 12’949 spectateurs. Arbitres: MM. Borga, Nord (Suède); Progin, Duarte. Buts: 17e Jäger 0-1, 40e Paré (Miele, Gernat) 0-2, 51e Kahun (Bader) 1-2, 56e Baumgartner (Kenins) 1-3, 58e Sekac (Gernat, Miele/5c4) 1-4. Berne: Wüthrich; Andersson, B. Gerber; Thiry, C. Gerber; Goloubef, Pinana; Meile; Ruefenacht, Daugavins, Scherwey; Praplan, Kahun, Moser; Fahrni, Varone, Bader; Berger, Kast, Sciaroni; Näf. Entraîneur: Johan Lundskog. Lausanne: Stephan; Glauser, Frick; Heldner, Gernat; Krueger, Marti; Riat, Fuchs, Sekac; Paré, Miele, Bozon; Bertschy, Jäger, Kenins; Krakauskas, Baumgartner, Holdener; Douay. Entraîneur: John Fust. Pénalités: 5x2’ + 1x5’ (30e Thiry, méconduite pour le match) contre Berne; 3x2’ + 1x5’ (30e Krakauskas, méconduite pour le match) contre Lausanne. Notes: Berne sans Neuenschwander (malade), Blum, Henauer, Untersander (blessés), Jeffrey ni J. Gerber (surnuméraires). Lausanne sans Genazzi, (malades), Emmerton, Frolik, Almond (blessés), ni Maillard (surnuméraire).

Langnau – Ge/Servette 1-9 (1-3 0-3 0-3) Ilfis, 4385 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Ruprecht; Burgy, Gnemmi. Buts: 5e Pouliot 0-1, 9e Lapinskis (Rohrbach, Blaser) 1-1, 12e Filppula (Winnik) 1-2, 14e Filppula (Winnik) 1-3, 27e Moy 1-4, 36e Moy (Tömmernes) 1-5, 36e Moy (Pouliot, Karrer) 1-6, 52e Vatanen (Tömmernes, Winnik / 5c4) 1-7, 53e Berthon (Le Coultre, Smirnovs) 1-8, 53e Völllmin (Richard) 1-9. Langnau: Baumann (36e Kurt); Zryd, Schilt; Diem, Grossniklaus; Blaser, Guggenheim; Aeschbach; Rohrbach, Saarela, Pesonen; Grenier, Schmutz, Olofsson; Weibel, Berger, Sturny; Liechti, Lapinskis, Wenger. Entraîneur: Yves Sarault. Ge/Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Vermin, Filppula, Winnik; Jooris, Richard, Rod; Moy, Pouliot, Smirnovs; Antonietti, Berthon, Riat; Vouillamoz. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 2x2’ + 1x10’ (Pesonen) contre Langnau; 4x2’ contre Ge/Servette. Notes: Langnau sans Leeger, Melnalksnis, Elsener, Zaetta, Langenegger, Loosli, Petrini (Swiss League), Salzgeber, Huguenin, Stettler, Erni, Punnenovs, ni Mayer (blessés). Ge/Servette sans Tanner, Charlin, Patry, Miranda (blessés), Mercier, Shiyanov, Cavalleri, ni Smons (surnuméraires).