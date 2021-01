Battu jeudi par Fribourg 5-6 à domicile, Berne est entré de fort belle manière dans cette rencontre puisque les Ours ont ouvert la marque dès la première minute de jeu. Simon Moser, seul face au filet désert, a pu pousser le puck au bon endroit pour profiter du joli travail de Tristan Scherwey. Bienne a eu besoin d’un peu de temps pour se mettre dans le match.

Lors du dernier tiers-temps, Samuel Kreis a profité d’un but contre son camp pour inscrire le 5-1. De quoi mettre fin aux derniers espoirs de Ramon Untersander & Cie? Pas vraiment puisque les Ours, comme jeudi face à Fribourg, sont revenus au score en trois minutes par Simon Moser (5-2, 53e), Ramon Untersander (5-3, 54e) et Jesper Olofsson (5-4, 54e). À sept secondes de la sirène finale, Vincent Praplan a égalisé à la surprise générale.