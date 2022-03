Hockey sur glace – Bienne finit par céder au Hallenstadion

Bienne, après avoir longtemps instillé le doute sous les casques zurichois, a fini par s’incliner dimanche soir au Hallenstadion au terme d’une âpre bataille (1-0 après deux prolongations, but de Chris Baltisberger à la 89e minute). Si frustrante soit-elle, cette défaite ne devrait pas être de nature à sortir les Seelandais de ce quart de finale de play-off. Ils mènent toujours deux succès à un dans cette série et ils auront l’occasion de reprendre leurs distances dès mardi soir devant leur public. Au vu de ce qu’ils ont montré lors de ce troisième acte, les ZSC Lions n’auront qu’à bien se tenir.

Denis Malgin aux vestiaires dès la 11e

Sous pression, Zurich n’a pas aimé. Serein, Bienne a suivi sa partition et pris les devants dans le jeu aussi, à l’image de cette impressionnante mais vaine phase de domination, dans les dernières minutes du deuxième tiers. Sauvés quand il le fallait par un très bon Paupe (quel arrêt devant Dominik Diem à la 32e!), les Seelandais ont eu plusieurs opportunités de couler le navire bleu. Mais Indrasis n’a pas pu pousser le puck au fond suite à un rebond accordé par Jakub Kovar (42e) et les deux périodes de supériorité numérique qui ont suivi n’ont rien donné - à part un maximum de chaleurs aux Zurichois et quelques regrets aux Biennois.

Le poteau de Sven Andrighetto

La prolongation pouvait commencer, avec un poids autrement plus lourd sur les épaules des joueurs de Rikard Grönborg. Les occasions de sceller l’affaire n’ont pas manqué. Mais Grossmann n’a pas su concrétiser (63e) et Sven Andrighetto n’a pu ajuster que le poteau (66e). Puis Mike Künzle a manqué la cible (67e) avant que Simon Bodenmann ne rate l’immanquable (77e). Alors c’est reparti pour un tour, avec une tension toujours plus palpable, insoutenable. Et c’est Chris Baltsiberger qui, d’un maître tir, allait mettre un terme au suspense à la 89e. Rendez-vous est déjà pris pour mardi.