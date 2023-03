Hockey sur glace: Bienne frustre DiDomenico et le CP Berne

Le HC Bienne a livré un premier match très costaud pour son entrée en lice en play-off. Les Seelandais ont dominé le CP Berne lors d’un premier acte à sens unique (3-0). Les Biennois ont tout d’abord réalisé un départ parfait, en marquant très tôt, en infériorité numérique qui plus est. Le défenseur Robin Grossmann, démarqué habilement par Toni Rajala, a ajusté le haut des filets défendus par Philip Wüthrich (4 e , 1-0).

Les joueurs de la capitale ont souffert face à la vitesse du HCB. Les hommes d’Antti Törmänen, qui ont sans cesse mis les Ours sous haute pression, ont fait la différence en deuxième période. Deux erreurs individuelles bernoises ont permis au HCB de prendre trois longueurs d’avance avant la deuxième pause. Un puck perdu à la ligne bleue par le défenseur Mika Henauer a mis Jesper Olofsson – auteur d’un grand match – sur orbite pour le 2-0 (31 e ). Une erreur d’appréciation du gardien du SCB a ensuite permis à Rajala de marquer le 3-0 depuis un angle impossible (32 e ).

Alors qu’on s’attendait à des étincelles venant de Chris DiDomenico, le Canadien a offert la version égoïste de lui-même lors de ce premier acte, avec une performance plutôt désintéressée et quelques gestes d’humeur – notamment en fin de deuxième de période – qui auraient pu davantage enfoncer son équipe. Jeudi dans la capitale, le HC Bienne devra toutefois s’attendre à un SCB bien plus redoutable. Et peut-être aussi à une autre version de Chris DiDomenico, un homme capable de faire la pluie comme le beau temps.