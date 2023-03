Hockey sur glace: Bienne gagne encore, DiDomenico disjoncte

Chris DiDomenico, qui était très attendu après un premier match raté à Bienne, a frappé le premier, dans le bon sens du terme cette fois-ci. Un puck bien mal négocié par Tino Kessler devant son but a permis au Canadien du CP Berne, en embuscade devant la cage, d’ouvrir la marque après deux minutes de jeu seulement. Une avance qui n’a pas tenu bien longtemps, puisque les Biennois avaient déjà renversé la vapeur après 18 minutes (1-3). Toni Rajala (14e), Noah Schneeberger (15e) et Tino Kessler (18e) ont placé le HCB en position favorable. Le début de match entre Biennois et Bernois a été pauvre en occasions mais riche en buts. Après 20 minutes, les deux équipes avaient chacune tiré huit fois au but, pour un total de cinq réussites (2-3)!