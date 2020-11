Le défenseur international Romain Loeffel a ouvert la marque (7e, 1-0) d’un tir parfait dans la lucarne des buts défendus par le Jurassien Elien Paupe. Le jeune attaquant du quatrième bloc seelandais, Gilian Kohler, a égalisé 104 secondes plus tard. Le Jurassien bernois a trouvé le haut du filet sur un service inspiré de Ramon Tanner (9e, 1-1). Jason Fuchs (13e, 2-1), Luca Fazzini (16e, 2-2) et Yannick Rathgeb (19e, 3-2) ont inscrit les trois autres buts de la première période.

Le show Rathgeb

Pas totalement dans le coup depuis le début de saison, Yannick Rathgeb a retrouvé toutes ses sensations face aux Tessinois. Auteur de deux buts et deux assists, le défenseur bernois a été dans tous les bons coups. Il a notamment réussi un tour de passe-passe avant de marquer son deuxième but de la soirée au terme d’un solo de toute beauté (48e, 5-3).

Buts: 7e Loeffel (Arcobello, Wellinger) 0-1, 9e Kohler (Tanner, Rathgeb) 1-1, 13e Fuchs 2-1, 16e Fazzini (Morini /5 c 3) 2-2, 19e Rathgeb (Cunti/ 5 c 4) 3-2, 33e Wellinger (Loeffel) 3-3, 40e Brunner (Cunti, Rathgeb) 4-3, 48e Rathgeb 5-3, 53e Hofer (Moser, Rajala/ 5 c 4) 6-3, 58e Bodker (Lajunen, Arcobello/ 5 c 4) 6-4.