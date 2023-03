Hockey sur glace: Bienne marque dans les dernières secondes et gagne pour Törmänen

À l’image de Jere Sallinen, les Biennois ont finalement passé l’épaule contre Zurich. Urs Lindt/freshfocus

Bienne et Zurich ont profité de l’acte I pour se jauger avant toute chose, avec pour conséquences un premier match cadenassé et surtout marqué par les performances des deux gardiens étrangers de classe mondiale: le Finlandais Harri Säteri dans le camp seelandais, et le Tchèque Simon Hrubec côté zurichois, deux hommes qui ont monopolisé toute l’attention durant cette première manche qui s’est terminé dans l’euphorie pour le public seelandais avec une victoire arrachée sur le tard.

Ce but gagnant est finalement tombé de la canne d’Alexander Yakovenko à 116 secondes de la fin du temps réglementaire, d’un tir flottant de la ligne bleue, quelques instants seulement après que Bienne eut surmonté une pénalité de cinq minutes (très sévère) contre son capitaine Gaëtan Haas. Avant ce but que plus personne n’attendait vraiment dans le temps réglementaire, le défenseur Noah Delémont et Gaëtan Haas ont créé l’ouverture pour Yakovenko d’un jeu habile le long de la bande (59e, 1-0).

Le HC Bienne, plus entreprenant, a ainsi été récompensé sur le tard. Cette première victoire, les joueurs biennois sont certainement allés chercher pour leur entraîneur Antti Törmänen, chez qui une nouvelle tumeur a été détectée et qui se bat de nouveau contre un cancer. Le coach finlandais, qui était sur le banc jeudi et a pu tenir sa place malgré les circonstances, a aussi été ovationné de manière poignante par tout un stade debout en début de soirée (12e). Cette première victoire dans la série place le HCB en position idéale avant la deuxième manche, samedi à Zurich (20h).

«Tu n’es pas seul, remets-toi vite Antti», ont écrit les supporters biennois pour leur coach. Urs Lindt/freshfocus