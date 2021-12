Hockey sur glace – Bienne gagne un match de toute petite cuvée contre le LHC

Le coach du Lausanne HC, John Fust, l ’ avait annoncé et même promis: son équipe, humiliée 7-0 lundi à Rapperswil, allait montrer un tout autre visage et serait bien meilleure mercredi soir contre Bienne. Pas difficile, évidemment.

Les Lions qui ont affronté les Seelandais n’étaient de loin pas ceux qui ont erré à Rapperswil deux jours plus tôt. Il y a eu du mieux: davantage d’intensité et, enfin, quelques duels gagnés le long des bandes. Pour la qualité du jeu, il faudra sans doute repasser l’année prochaine, en 2022. En face, le HC Bienne n’était lui non plus pas dans un grand soir. Une prestation minimaliste, quelques situations chaudes en zone défensive corrigées par le gardien Joren van Pottelberghe ou alors avec un peu de chance, comme lorsque le défenseur international Lukas Frick a manqué un filet désert à la 32e minute.

Le grand moment de Daniel Carbis

Un LHC toujours aussi peu inspiré d’un côté, un HC Bienne timoré de l’autre, l’affiche ne pouvait déboucher sur rien d’autre qu’un match de toute petite cuvée. Un ou deux bons moments, il y en a tout de même eu. Comme lorsque Daniel Carbis, prêté au HC Bienne par le HC La Chaux-de-Fonds, a égalisé (11e, 1-1) et ainsi répondu au premier but de la soirée signé Ronalds Kenins pour le LHC (8e). Pour Carbis, un attaquant de 32 ans qui a joué presque toute sa carrière en Swiss League (actuellement dans sa 7e saison au HC La Chaux-de-Fonds), il s’agissait là de son premier but dans l’élite à son 53e match au plus haut niveau. Le Grison avait par le passé tâté de la LNA avec Davos et Ambri sans jamais marquer. Une chouette histoire de Noël.