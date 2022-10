Hockey sur glace: Bienne inflige sa sixième défaite de suite à Ajoie

Une patinoire pleine comme un œuf, huit buts et des retournements de situation. Ce premier derby de la saison entre Ajoie et Bienne n’a pas été avare en émotions. Menés au score à deux reprises, les Ajoulots ont fini par capituler lors de la troisième période sur deux réussites de Jere Sallinen, dont le 5-3 dans la cage vide.

Depuis quelque temps, le collectif de Porrentruy avait la fâcheuse tendance de manquer son entrée en scène et à se retrouver à devoir patiner après le score. Porté par une assistance record – jamais un match de hockey n’avait recensé autant de monde dans le Jura – et par le rythme du duel de la veille à Lausanne, il a pris les devants à la 9e minute sur une réussite de Kevin Bozon (sa première de la saison), en embuscade devant Harri Säteri. L’ailier franco-suisse a habilement levé la rondelle sous la transversale du gardien finlandais.

Hazen en forme

Sur le 2-1, Mike Künzle (18e) a surgi et surpris la défense adverse sur une passe de Damien Brunner adressée depuis l’arrière de la cage. Substitut de Brennan, Anthony Rouiller a vécu une soirée difficile, présent sur la glace lors de quatre des cinq réalisations adverses. Cette soirée, en fait, aurait pu être celle Jonathan Hazen, buteur sur le 2-2 (19e) et sur le 3-3 (28e). Après un an à soigner une sale blessure au genou, le Québécois, de retour au jeu depuis une semaine, est apparu en forme. Mais ses coéquipiers n’ont pas bénéficié du même opportunisme.