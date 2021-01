Luca Cunti (à droite) et le HCB ont du attendre les tirs aux buts pour prendre le meilleur sur Daniel Vukovic et les Lakers.

Il a fallu patienter jusqu’à la mi-match pour que Bienne retrouve un peu plus d’ardeur et de justesse dans ses envois. Le défenseur Petteri Lindbohm a alors profité d’une passe parfaite de Luca Hischier pour inscrire sa cinquième réussite de l’hiver (30 e ). Trois minutes après l’égalisation, Ramon Tanner y est allé de son deuxième filet de l’exercice pour donner l’avantage à sa formation.

«JvP» décisif

Alors que l’emprise visiteuse paraissait de plus en plus évidente et que Noël Bader se voyait contraint de remplacer dans l’urgence Nyffeler (38’46), touché au bas du corps, les St-Gallois ont malgré tout effacé leur retard juste avant la seconde pause par Kevin Clark, à la récupération d’un puck derrière la cage d’un «JvP» décisif à plus d’une reprise tout au long de la soirée.