Bon retour de Pouliot

Leur powerplay retrouvé (deux buts sur leurs trois premières tentatives) leur a notamment permis de prendre l’avantage à 3-2 (28e, Pouliot) puis à 4-3 en troisième période (49e, Hügli). Le retour au jeu de Marc-Antoine Pouliot, absent lors des trois derniers matches de saison régulière, n’y est pas étranger. Le Québécois, aligné à position habituelle, soit celle de centre du premier bloc aux côtés de Toni Rajala, a globalement bonifié le jeu du HCB et a au passage récolté un but et une passe décisive. Il était aussi sur la glace lorsque Jason Fuchs s’est offert un doublé en l’espace de trois minutes et 49 secondes en première période (8e, 1-1 et 12e, 2-1).