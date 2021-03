Pouliot et Brunner menacent la défense bernoise.

Berne, qui disputait son troisième match en quatre jours, n’aurait pas pu commencer plus mal ce derby cantonal . Après neuf minutes de jeu, Bienne menait en effet déjà de deux longueurs. Les défenseurs Samuel Kreis (8e, 1-0) et Yannick Rathgeb (9e, 2-0) ont trompé Tomi Karhunen bien abandonné par une arrière-garde lente à la réaction. Les Seelandais ont globalement dominé cette première période mais n’ont pas réussi à creuser le trou.

Dès l’entame du second tiers-temps, le chef de meute Tristan Scherwey a pu redonner espoir au SCB. Après une négligence de Jason Fuchs à la ligne bleue adverse, le No 10 des Ours s’est présenté seul face à Joren van Pottelberghe. Sa petite feinte a proprement mis dans le vent le portier du HCB (22e, 2-1). Le gardien de Bienne a vécu une fin de deuxième reprise pour le moins ardue, notamment durant un power play adverse. Simon Moser (38e) est passé tout proche de l’égalisation. C’est finalement Calle Andersson qui a trouvé la brèche d’un tir soudain sous la transversale seelandaise (40e, 2-2).