Hockey sur glace - Bienne n’a fait qu’une bouchée de Genève

Il n’y a pas vraiment eu photo entre un leader à qui tout sourit et une équipe de GE Servette amputée et dépitée. Il n’a fallu que 5 minutes pour comprendre que ce n’était pas encore ce soir que les Aigles retrouveraient un peu de baraka. Sur le premier jeu de puissance, Rathgeb s’avance vers Stéphane Charlin qui bouche son angle et dévie le puck qui atterrit sur un Marco Maurer d’une passivité suspecte. Dans son dos en embuscade, Damien Brunner a eu fin nez, une fois de plus, et a pu ouvrir le score en toute tranquillité.