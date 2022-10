Hockey sur glace: Bienne n’a jamais douté contre Kloten

Malgré l’absence de plusieurs de ses cadres en raison d’un test positif au Covid-19, Bienne n’a pas eu de difficultés à disposer de Kloten sur le score de 6-2. Mike Künzle (2 buts) et Gaëtan Haas (un but et un assist) ont été les artisans de cette victoire.

Bienne a bien géré son match

Ensuite, la partie a perdu en intensité. Par instants, on avait l’impression d’assister à un match de préparation. Dominateurs, les Seelandais ont parfois joué avec un peu trop de décontraction, même s’ils ont inscrit un deuxième but magnifique par Mike Künzle à la suite d’un festival de Noah Delémont en zone offensive (25e). Pas de place au doute

Le duel aurait cependant pu mal tourner pour Bienne. À deux reprises, Kloten a pu réduire l’écart par Éric Faille (36e) et Jonathan Ang (47e). Heureusement Gaëtan Haas et ses coéquipiers n’ont jamais douté et ils ont à chaque fois pu marquer rapidement (39e et 48e) après les réussites zurichoises.