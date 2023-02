Hockey sur glace: Bienne n’a pas trouvé la solution face à Berne

Bienne n’a pas pu s’offrir un troisième succès consécutif. Il a subi la loi de Berne, qui s’appuyait sur les retours de Loeffel et de Henauer, dans le derby disputé samedi dans la Capitale. Les Ours ont construit leur victoire dans une première période conclue sur le score de 2-0. Wüthrich, excellent devant son but, et DiDomenico, double buteur puis chassé du match, ont été les grands artisans de la partie.

Dès le lâcher de puck initial, on a immédiatement senti que Berne en voulait plus que son rival seelandais. Déterminés et agressifs, les Ours ont totalement dominé l’entame de la rencontre en se ménageant de nombreuses occasions. L’ouverture du score est survenue, tout naturellement, à la 9e minute par DiDomenico. Le Canadien a profité d’un puck qui trainait dans le slot pour mettre son équipe sur les bons rails et mettre fin à sa disette de six matches. 32 secondes plus tard le défenseur Goloubef a doublé la mise sur une incursion offensive, en déjouant van Pottelberghe d’une belle feinte. Bienne aurait même pu concéder un troisième but dans la même minute, mais Vermin a ajusté la transversale (10e).