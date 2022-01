Hockey sur glace – Bienne n’a plus perdu depuis le 11 décembre…

Entre Mark Arcobello et Gaetan Haas, on s’est rendu coup pour coup. Mais à la fin, c’est Bienne qui a passé l’épaule.

Arcobello entretient l’espoir

Face à un adversaire biennois qui n’a plus perdu depuis le 11 décembre à Fribourg, c’est Mark Arcobello, très en vue ce dimanche , qui a pu concrétiser la domination des joueurs d’Outre-Gothard après 7 minutes de jeu. La formation tessinoise, qui s’était encore créé deux occasions avant cette ouverture du score (dont un but gag passé sur le côté de la cage qui s’était soulevée) et un tir de Troy Josephs après un service de Daniel Carr, était à ce moment-là la meilleure équipe sur la glace (12 tirs à 3), profitant d’un peu d’apathie d’un visiteur encore dans le bus…

À force de reculer, de s’accrocher devant leur portier, les Bianconeri ont concédé l’égalisation au milieu de la seconde période (35e), après une belle action concoctée entre Luca Cunti et Yanick Stämpfli, permettant à Mike Künzle d’inscrire sa cinquième réussite en sept matches. Or en face , il y avait ce diable de Mark Arcobello qui allait remettre ses coéquipiers dans le bon sens de la marche en récupérant la rondelle dans une forêt de jambes devant un Jeroen van Pottelberghe masqué. Malgré un Niklas Schlegel bien plus en fine sse que samedi à la Bossard Arena, les Biennois, qui ont poussé tant et plus pour le tromper, ont su s’armer de patience, sans s’affoler, pour rétablir la parité en supériorité numérique après une pénalité généreusement accordée à Noah Delémont qui avait bien joué le coup devant Troy Josephs. C’est Alexander Yakovenko qui remettait, à la 48e, les deux équipes à égalité.