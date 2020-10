Ce huitième de finale de Coupe a commencé sur un rythme fou. Dès la première minute, Christoph Bertschy a pu facilement ouvrir la marque entre les jambes de Joren van Pottelberghe (1re, 1-0). En supériorité numérique, Charles Hudon a allumé la lucarne d’un tir sec et puissant (9e, 2-0). Face à des Seelandais dans une mauvaise passe, ce rapide double avantage semblait déjà pouvoir être décisif.

Mais les hommes de Lars Leuenberger, qui viennent de perdre deux fois de suite contre Berne, ont rapidement réagi. Une minute après le second but vaudois, Mike Künzle a réduit la marque avant d’égaliser en power-play à la 12e. A chaque fois, l’ailier biennois a profité d’un éclair de Damien Brunner. Sur le 2-2, le chasseur de buts a merveilleusement offert un puck décisif à son coéquipier. Par la suite, le rythme s’est un peu calmé.

Vilain geste de Cody Almond

Lors de la seconde période, Jason Fuchs est passé tout proche de donner l’avantage à son équipe. Son essai de la 34e a terminé sur la barre transversale de Luca Boltshauser. C’est finalement Lausanne qui a pris un avantage décisif à l’entame de la troisième période. Charles Hudon a inscrit son deuxième but de la journée dès la 45e minute après une jolie relance de Lukas Frick (45e, 3-2). Trop indiscipliné, Bienne a collectionné les pénalités et n’a plus été en mesure de contester la qualification vaudoise.