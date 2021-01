Hockey sur glace: Berne ouvre la marque après une minute

Pourtant, les Bernois trouvent cette saison dans les derbys une certaine identité de jeu et connaissent des résultats positifs. En effet, les deux dernières rencontres entre les deux équipes remontent au mois d'octobre et, par deux fois, le CP Berne s'est imposé (3:4 à la Tissot Arena et 6:0 à Berne).