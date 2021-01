Genève ouvre le score à Bienne

A Bienne, c'est par contre plus compliqué puisqu'ils doivent composer sans Künzle, Hofer, Gustafsson, Komarek, Kessler, Kreis, Brunner, Ulmer et Lüthi. Les renforts seront donc Dubois, qui est prêté par La Chaux-de-Fonds en licence B., ainsi que Bärtschi, Garessus et Schläpfer qui arrivent des juniors élites.