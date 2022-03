Hockey sur glace – Bienne reprend la main 

Zoug sort Lugano et file en demie

Déroute Lugano a été sorti sans gloire en quatre matche par un EV Zoug qui n’a même pas eu à forcer son talent rejoindre le dernier carré (4-0 dans la série). A Lugano, pour l’acte IV, tout était déjà dit après 20 minutes de jeu. Les hommes de Chris McSorley ont sombré une fois de plus en infériorité numérique. Dès la 5e minute une punition infligée à Romain Loeffel a débouché sur le 1-0 signé Jan Kovar. Ce n’était que le début du calvaire. Les champions de Suisse en titre ont ensuite profité d’une double supériorié numérique pour doubler puis tripler la mise en l’espace de 26 secondes par Niklas Hansson et Marco Müller. Un changement de gardien (Fatton pour Schlegel) à la première pause n’y a rien changé. Et Zoug a définitivement plombé l’ambiance à la Corner Arena en enlevant encore deux perles au collier d’immunité de Chris McSorley lors de la période médiane. Malgré un sursaut d’orgueil tardif (3 buts), la position du coach va sans doute être chahutée au Tessin après cette débandade. A voir le niveau affiché par les Bianconeri dans ce quart, on en vient à se demander comment GE Servette a fait pour perdre lors des pré-play-off. Et surtout, comment Jan Cadieux a pu se faire «avoir» par son aîné.