Hockey sur glace: Bienne reprend la main contre Berne

La joie de Tino Kessler (à dr.) et Luca Hischier en joie après le 2-0. Urs Lindt/freshfocus

Après deux défaites de rang, le HC Bienne a repris la main dans son quart de finale contre Berne grâce à sa victoire 3-1 obtenue à domicile contre les Ours. Les Seelandais mènent désormais 3-2 dans la série et ont deux pucks de qualification pour les demies au bout de la canne. L’acte VI a lieu dimanche à Berne (20h).

Le HC Bienne a pris un départ rapide et furieux: Jere Sallinen a suffisamment pioché, sur la ligne de but pendant une mêlée devant la cage défendue par Philip Wüthrich, pour ouvrir la marque après seulement 34 secondes de jeu. Un début de match parfait pour ce HCB qui campait sur deux revers de rang dans ce quart de finale et qui en a profité pour dissiper quelques doutes quant à sa capacité à rebondir. Les joueurs de l’entraîneur Antti Törmänen, bien dans leurs patins, ont ensuite fait usage de leur jeu de puissance pour doubler la mise grâce à Tino Kessler. L’ailier biennois a touché la cible d’un tir du poignet croisé en supériorité numérique (14e, 2-0).

Le CP Berne, à la peine durant les 20 premières minutes, a toutefois refait surface en deuxième période avec un but tout en finesse signé Oscar Lindberg à cinq contre quatre (34e, 2-1). Les Ours ont avant tout mis la pression sur la défense seelandaise et ont été particulièrement dangereux lorsque la ligne des étrangers – DiDomenico, Lindberg et surtout l’insaisissable Kahun – se trouvait sur la glace.

Les Biennois, malgré de bonnes occasions de marquer, n’ont jamais réussi à faire le break et sont restés vulnérables jusqu’au coup de sirène final. Le SCB a joué son va-tout en fin de partie, mais le HCB et le gardien finlandais Harri Säteri ont tenu bon pour empocher un troisième point dans ce quart de finale (3-2 dans la série). Toni Rajala a marqué le but de la sécurité dans la cage vide à 16 secondes de la fin (60e, 3-1).

L’acte VI a lieu dimanche dans la capitale (20h). Une éventuelle septième manche se tiendrait à Bienne mardi. Les Biennois, qui n’ont encore jamais éliminé Berne de toute leur histoire en play-off, ont désormais deux pucks de qualification pour les demi-finales au bout de leurs cannes.