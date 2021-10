Hockey sur glace – Bienne reprend la tête, Lausanne rassure, Genève coule

Le Bienne de Damien Brunner s’est offert le champion en titre ce samedi soir. Claudio De Capitani/freshfocus

Bienne s’offre le scalp du champion

Un match sans tambour ni trompette, quelle tristesse! On ne le répétera jamais assez mais rien ne vaut une patinoire comble pour vibrer encore plus fort, surtout lorsque le niveau est aussi élevé et les acteurs de cette qualité. Il y avait, ce samedi à la Tissot arena, une très belle affluence, une ambiance du tonnerre et entre les deux meilleures équipes de ce début d’exercice un choc qui a tenu toutes ses promesses.

Si les Zougois ont encore besoin d’un peu de temps pour redevenir ce champion qui ce printemps marchait sur l’eau et sur l’autre, cela reste un adversaire redoutable, toujours prêt à sauter sur la bonne occasion. Il leur suffit parfois d’une accélération, d’un trait de génie, pour faire la différence. Comme lors de cette 14e minute où Jérôme Bachofner a profité d’un travail préparatoire de Niklas Hansson pour placer ses camarades dans le bon sens de la marche tandis que Damien Brunner et Toni Rajala n’avaient pas été loin, eux aussi, de tromper Leonardo Genoni.

C’est finalement Ramon Tanner qui a égalisé après que Carl Klingberg eût manqué l'immanquable deux minutes plus tôt, « C’est ça le sport » , s’est alors exclamé le président des Zougois, juste à côté de nous, heureux de ce spectacle où le puck a navigué d’un but à l’autre.

La seconde période a été tout aussi intense entre deux formations très proches l’une de l’autre. Et même si les Seelandais étaient privés de Haas, Sallinen, Hofer et Hischier, qu’ils restaient sur deux défaites d’affilée, ils ont vite retrouvé cette dynamique qui leur avait permis de remporter leurs huit premiers matches de la saison. Poussés par leur public, les Biennois ont fini par prendre les devants profitant d’une double pénalité et d’une réussite de Alexander Yakovenko (31e). Les Zougois, qui avaient eu droit à une prolongation la veille contre Genève-Servette, ont alors manqué de souffle pour suivre le rythme endiablé des joueurs de Törmänen, déchaînés. On a vu un champion malmené, dans ses petits patins. Mais dans la cage, il y avait Genoni, qui a gardé ses coéquipiers dans le match, en vie.

Si, comme la veille, Zoug s’est retrouvé dans les cordes en fin de deuxième tiers, il allait à son tour exploiter une situation à cinq contre trois pour rétablir la parité et se relancer via Anton Lander (42e). Il s’en est fallu d’un rien pour que Dario Simion, déjà en feu vendredi, ne joue les rabat-joie (48e) avant que Michael Hügli ne fasse exploser la patinoire. Une première fois à la 50e au terme d’une action de toute beauté qui s’est joué à vive allure où Alexander Yakovenko a fait valoir sa belle vista. Puis quatre minutes plus tard, tout seul, comme un grand, comme un champion! Après deux défaites d’affilée (contre Langnau et à Ambri), le HC Bienne reprend la tête. Avec tambour et trompette. Mais où s’arrêtera-t-il?

Lausanne et Varone ont su se relancer

Luca Fazzini (à gauche) au contact avec Aurelien Marti. Marusca Rezzonico/freshfocus

Au lendemain d’une défaite concédée contre Zurich (2-3), durant laquelle Joël Genazzi et Jiri Sekac avaient été priés d’aller se doucher après deux tiers seulement en raison d’un comportement jugé inapproprié par le coaching staff, on se demandait comment le LHC réagirait. D’autant que les Lions avaient laissé pas mal d’énergie dans la bataille.

Avec Justin Krueger et Phil Varone dans l’alignement, à la place des deux punis de la veille, laissés à la maison, force est d’admettre que Lausanne a montré un visage intéressant, samedi à Lugano. Auteurs d’un premier tiers très solide, les hommes de John Fust ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Tim Bozon (17e 0-1), après s’être heurtés à plusieurs reprises au jeune Thibault Fatton devant la cage tessinoise.

Phil Varone, parlons-en. Alors que le LHC semblait en train de sonder le marché afin de pallier à l’inefficacité de l’attaquant canadien en ce début de saison, celui-ci a profité des événements de la veille et donc d’une nouvelle chance pour relancer la concurrence au sein de la légion étrangère lausannoise (5 éléments).

Aligné à l’aile samedi, aux côtés de Cory Emmerton et de Damien Riat, le centre de métier s’est illustré à l’origine du 2-0 (30e Heldner), avec un shift intense ponctué par une grosse charge sur Loic Vedova, avant de débloquer son compteur en National League avec un peu de réussite trois minutes plus tard (33e 3-0).

Les Lions étaient alors malmenés par un Lugano qui avait frôlé l’égalisation à deux reprises au moins (28e Morini sur la transversale, 29e Carr stoppé par Stephan). De quoi compenser le manque d’efficacité qui les a caractérisés lors de certaines rencontres de ce début de championnat.

La troupe de Chris McSorley s’est toutefois relancée après un puck mal négocié par Ken Jäger (34e Boedker 1-3). Mais le LHC a eu la bonne idée de se remettre à l’abri d’entrée de troisième période grâce à l’excellent Lukas Frick (42e 4-1). Les jeux étaient faits. Et la victoire à l’extérieur assurée, histoire de se donner de l’air avant de se replonger dans la réalité de la Champions Hockey League, mercredi à la Vaudoise aréna face à Mannheim.

GE Servette écrasé par Ambri

Sami Vatanen et Gauthier Descloux assistent impuissants au but d’Anton Lander. Patrick Straub/freshfocus

C’est une vilaine manie qui doit disparaître. GE Servette concède trop de buts. L’équipe de Pat Emond a surtout une fâcheuse tendance à laisser de l’espace aux attaquants adverses dans sa propre zone de défense. En ce sens, le 4e but d’Ambi est complètement symptomatique des manquements actuels des Aigles. Cela s’était déjà vu vendredi soir à Zoug, on ne peut pas laisser s’avancer sans aucune opposition des attaquants de la trempe de Dario Simion (Zoug) ou Dario Bürgler (Ambri) sans en payer le prix fort. Et tant Gauthier Descloux à la Bossard Arena que son No2 Stéphane Charlin, aligné hier soir aux Vernets, ne peuvent être tenus à l'impossible.

Les Aigles vont (un peu) mieux mais ils ne sortiront véritablement de l’ornière que lorsqu'ils auront gommé les erreurs individuelles qui pourrissent leur jeu. Cela a commencé par un premier but concédé sur un tir anodin de la ligne bleue. Stéphane Charlin est jeune, il est aussi là pour apprendre et ce but gag concédé aux Léventins lui servira de leçon. Chaque puck cadré est potentiellement dangereux. Cela a ensuite continué par une perte de puck (sans doute entachée d’une faute non sifflée) et un contre éclair. Cela continué avec une nouvelle perte de puck de Tömmernes, là encore les arbitres auraient sans doute dû siffler faute. Et puis, il y a eu cette action de Bürgler.

Quatre cadeaux, cela fait donc beaucoup trop pour une équipe qui cherche à retrouver de la confiance et qui ne ménage par ailleurs pas sa peine. Les Aigles sont revenus une première fois de 0-2 à 2-2 grâce à Smirnovs et Filppula. Ambri a repris deux longueurs d’avance et c’est alors que Sami Vatanen a ouvert son compteur but par deux fois. Alors que tout semblait pencher en faveur des Aigles, la rencontre a basculé de l’autre côté. La fébrilité défensive et des décisions arbitrales suspectes ont sonné le glas des efforts genevois. Les Aigles ont même sombré corps et bien lors des dix dernières minutes. Une fessée qui laissera des traces, c’est certain.

Ajoie a mis le bleu de travail

Dario Rohrbach (à droite) tente de se jouer de Tim Grossniklaus. freshfocus

Comment les Ajoulots avaient-ils digéré leur séparation avec Jonathan Hazen? C’est un peu la question que tout le monde se posait dans les travées de l’arène bruntrutaine avant le match. Eh bien pas si mal que cela, à en juger la performance d’ensemble livrée face à Langnau.

Ajoie n’aura peut-être plus Hazen sur qui s’appuyer offensivement durant de longs mois (on évoque une absence allant au moins jusqu’à la fin de la pause olympique) mais il a retrouvé Guillaume Asselin dans son alignement. Le Québécois débarqué de Sierre cet été n’avait eu droit jusque-là qu’au match d’ouverture le 7 septembre (défaite 3-1 contre Bienne) et une moitié de duel face à Lugano la semaine suivante avant d’être tenu éloigné de la glace en raison de douleurs aux adducteurs.

Du coup, cette confrontation entre deux adversaires à qui on promet un hiver compliqué, qui n’avaient chacun que trois étrangers valides à lancer dans la bataille, est longtemps demeurée indécise. Il a d’ailleurs fallu attendre le début de la période médiane pour que les filets se mettent à trembler. Parti en rupture, le capitaine Pascal Berger, en deux temps, a pris le dessus sur Tim Wolf.

Ajoie n’a plus Hazen, mais il peut désormais compter sur Asselin. Aligné aux côtés de Philip-Michaël Devos et de Thibault Frossard, l’ailier droit a égalisé juste après la demi-heure alors que les Jurassiens évoluaient à 4 contre 5. Lancé par Devos, Asselin a expédié une frappe imparable pour Ivars Punnenovs.

Après être revenu, Ajoie a pris les devants en entame de dernier tiers, avec la complicité indirecte de Sebastian Schilt, renvoyé aux vestiaires pour une charge à un mètre de la bande sur un Anthony Rouiller en déséquilibre. Les cinq minutes de jeu de puissance accordées aux Ajoulots ont conduit au 2-1 du défenseur Daniel Eigenmann puis, peu après le retour du cinquième bernois, au 3-1 de Devos, servi sur un plateau par le topscorer Frossard. Entre-temps, Devos a encore trouvé le moyen d’ajuster le montant du gardien letton de Langnau.

Porté par son public, le HCA a ensuite fait corps comme un seul homme pour contenir la vive réaction visiteuse. De quoi se mettre en confiance avant le long voyage des Grisons qui le verra affronter Davos ce dimanche.

Gottéron cartonne, Berne fait le travail

Trois buts par tiers en moyenne, mais pas beaucoup de suspense. Voilà le spectacle qui a été offert aux fans de Gottéron alors que leur équipe a facilement pris la mesure de Davos (6-3). Dans une patinoire qui n’a jamais été si remplie, avec 7563 spectateurs, Julien Sprunger s'est offert 2 réussites, David Desharnais, Daniel Brodin, Philippe Furrer et Nathan Marchon ont tous participé au festival. En face Axel Simic, Valentin Nussbaumer et Dominik Egli se sont illustrés, mais n'ont pas réussi à renverser la tendance

Les Fribourgeois confirment leur très bonne forme avec cette cinquième victoire consécutive et restent au contact du leader Bienne, aussi victorieux ce soir contre Zoug (4-2).

À Berne, le spectacle était pour le moins différent. Ils y accueillaient les Lions de Zurich. Il a fallu attendre le début du troisième tiers-temps pour voir le score évoluer. Gregory Scaironi est donc le seul à avoir fait trembler les filets dans une partie qui semblait équilibrée.