Ambri – Bienne 3-4 (1-0 1-3 1-1)

Buts: 12e Flynn (Müller, Fora/ 5 c 4) 1-0, 28e Pouliot (Künzle, van Pottelberghe/ 5 c 4) 1-1, 34e Cunti (Brunner, Künzle) 1-2, 36e Novotny (Zwerger, Fischer) 2-2, 39e Fuchs (Hischier, Lindbohm) 2-3, 42e Fohrler (Kostner, Flynn/ 5 c 4) 3-3, 51e Brunner (Cunti, Fuchs/ 5 c 4) 3-4.