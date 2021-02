À Zoug, Bienne ne semblait pas avoir le choix: les Seelandais devaient essayer de surprendre rapidement le leader, puis serrer les rangs et tenter de résister. C’est ce qu’ils ont essayé dans les premières minutes de jeu, bénéficiant même rapidement d’une période de supériorité numérique qui aura été marquée par une intervention réflexe de Genoni. Cela ne sentait pas encore la sensation, mais on se disait alors que, peut-être, l’exploit était possible.

Et Paupe est arrivé…

Si Bienne n’avait pas profité de deux périodes de jeu de puissance dans le premier tiers, Zoug va, dans ce domaine également, joué au professeur ès efficacité: Cunti n’a quasi pas eu le temps de s’asseoir sur le banc des punis que Martschini, Alatalo et l’inévitable Hofmann font le break; ils n’auront eu besoin que de 19 secondes de supériorité numérique. C’en est trop pour Van Pottelberghe, qui va céder sa place à Elien Paupe. Alors que Bienne se montre un peu plus présent, Zoug va même marquer le 4-0 sur contre-attaque avant la mi-match. On se dit alors que la soirée est terminée. On se trompe totalement.

Car le bon tir de Kreis de la ligne bleue (36e, 4-1) va sonner le réveil biennois. Soudainement, le niveau du jeu seelandais, sa rapidité, son efficacité, vont grimper de plusieurs niveaux et le troisième tiers sera entièrement sous le contrôle seelandais. Rajala qui trouve un trou de souris face à Genoni (4-2 en supériorité numérique), Brunner et Cunti, puis Pouliot et Fuchs qui s’entendent comme larrons en foire: en un peu plus de 7 minutes, Bienne est revenu à la hauteur du leader et va même s’offrir les meilleures occasions en prolongation. En vain. On va avoir droit aux tirs aux buts et cet étonnant duel à distance entre Genoni et Paupe. Le No2 de Bienne va tout arrêter, Rajala va trouver l’ouverture, Bienne est revenu de nulle part. La sensation est parfaite.