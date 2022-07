Économies publiques: Bienne se serre la ceinture, et ça fait mal!

Avec ses trois collègues Glenda Gonzalez Bassi, Lena Frank et Beat Feurer - la directrice des Finances Silvia Steidle étant convalescente -, le maire Erich Fehr a posé les bases de finances saines. Facturer les collations 1 franc dans les crèches et à la journée continue: il n’y a pas de petites économies. Il est aussi prévu de réduire le service hivernal sur les routes, de ne plus nettoyer les écoles le soir et de ne pas augmenter le salaire des fonctionnaires.