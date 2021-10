Hockey sur glace – Bienne séduit avant de douter

Etonnant HC Bienne, chatoyant pendant une trentaine de minutes, envoûtant même, sûr de son fait, de ses forces, de ce jeu collectif si bien réglé. L’entente parfaite en prime – notamment entre Cunti et Brunner -, des idées plein la tête et, devant la cage, un Van Pottelberghe attentif. Tout cela, ce jeu lumineux, dura une trentaine de minutes, avec un premier moment décisif lorsque Van Pottelberghe s’interpose face à Arcobello, avant que, sur la contre-attaque qui suit, Schläpfer marque le 0-2.

Lugano? Dominé, bien sûr. Mais cette domination dans la jouerie ne veut pas dire nécessairement match déjà joué, déjà gagné. Et les Seelandais vont rapidement le comprendre, trop attentistes à la 36e minute (2-1 par Hudacek), puis incapables de profiter d’une période 99 secondes à 5 contre 3 à la fin du tiers intermédiaire.

Cela tient toujours, mais cela tient de plus en plus grâce aux parades de Joren Van Pottelberghe, impressionnant tout au long de la soirée, décisif même à deux reprises en 15 secondes (53e). Grâce à lui, l’orage a passé. Après avoir séduit, après avoir douté, Bienne va finalement se libérer dans les quatre dernières minutes, grâce à Lööv et à Rajala, alors que le portier luganais venait de quitter sa cage.