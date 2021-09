hockey sur glace - Bienne signe un sixième succès consécutif

Vainqueurs 5-3 à Lugano vendredi, les Biennois ont battu le HC Davos samedi à domicile (3-0). Sixième victoire consécutive pour les Seelandais et premier blanchissage de la saison pour van Pottelberghe.

Les Seelandais ont fait le break une dizaine de minutes après l’ouverture du score de Brunner. Cette fois-ci, Toni Rajala a délivré une passe géniale - après une feinte de slapshot - au Finlandais Jere Sallinen, qui n’a fait que rediriger le puck au fond des filets (35e, 2-0). Les Biennois se sont mis à l’abri en troisième période lorsque Michael Hügli, qui avait frappé le poteau à deux reprises auparavant (18e et 37e), a profité d’un rebond pour inscrire le 3-0 (37e).

L’équipe d’Antti Törmänen continue d’aligner les succès en ce début de saison. Elle a signé contre Davos sa sixième victoire en autant de sorties et n’a égaré qu’un seul point sur les 18 unités en jeu jusqu’ici.

Seul point d’ombre: après la blessure de Gaëtan Haas la semaine dernière, deux autres attaquants, Luca Cunti et Fabio Hofer, n’ont pas terminé la rencontre de samedi. Mardi, les Seelandais recevront Genève-Servette avant de se déplacer à Berne vendredi prochain.

Forster dans le «Club des 1000»

Samedi face à son ancien club, Beat Forster a disputé son 1000e match dans l’élite et est devenu le 14e membre du « Club des 1000 » . Le défenseur du HC Bienne a rejoint l’attaquant du HC Davos Andres Ambühl et l’arrière du CP Berne Beat Gerber parmi les joueurs encore en activité. Trois Romands ont joué au moins 1000 matches en Ligue nationale: les Vaudois Michaël Ngoy et Sébastien Reuille ainsi que le Fribourgeois Gil Montandon.