Ce féru d’images et vidéaste ne pouvait pas laisser passer pareille occasion. Capter sa ville sous les eaux. «Jeudi 15 juillet 2021, je suis allé manger chez mon papa, qui habite près du lac de Bienne. J’ai pris mon drone pour immortaliser la crue», se souvient Johan Höllmüller, 27 ans. Le lendemain, il a regardé ses rushs: «J’ai dit «wouah». Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose d’unique autour de cette situation exceptionnelle.» Les réseaux sociaux ont ensuite fait le reste. Johan y a lancé un appel à des artistes pour qu’ils lui proposent une idée de vidéo autour de ses images de Bienne inondée.

Parmi les messages reçus, celui du rappeur neuchâtelois Captaine Gass, 24 ans, est sorti du lot. «Son single s’appelle «Naufragé», comme son dernier EP en date d’ailleurs. C’était bon, les étoiles étaient alignées», image-t-il. Le samedi après-midi, après des repérages, les deux hommes ont commencé le tournage, qui a duré deux jours. Il n’a pas été de tout repos: «Le temps pour filmer et s’organiser était court. On a choisi sur le moment quoi shooter, comment et où. Avec l’eau froide et sale jusqu’à la taille, c’était compliqué. La caméra était parfois posée sur un paddle. Sans même parler des moustiques.» Une dizaine de personnes, dont trois danseuses classiques et un breakdancer, ont été impliquées.