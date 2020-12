Longtemps, entre Zurich et Bienne, on a joué «à toi, à moi». Peu d’arrêts de jeu, pas de scènes grandioses, mais quelques idées de part et d’autre. On a ainsi vu un Bienne bien dans son assiette, qui va bénéficier dès la 19e d’une belle possibilité, via un tir au but que Komarek tente en vain de transformer face à un bon Ludovic Waeber.

On a aussi apprécié le premier match de National League de Lilian Garessus, un jeune homme de 18 ans. Et on va, un peu plus tard, se dire que Bienne n’est pas fâché avec la chance (tir d’Andrighetto sur la transversale). Bref, 0-0 à la mi-match, il n’y a rien à redire, hors la frustration née de la marque encore vierge.

C’est alors que Pedretti, dans l’ultime minute du tiers intermédiaire, va surprendre Van Pottelberghe; cette fois, les choses deviennent sérieuses, car Bienne n’est pas décidé du tout d’ajouter une défaite «honorable» à son exercice 2020. Et le troisième tiers sera seelandais, parce que Zurich commet plus de fautes, parce que, surtout, Bienne réussit à hausser le niveau de son jeu, tout en corrigeant la précision de ses tirs. Stampfli égalise sur une pénalité différée, Jason Fuchs offre un caviar à Lindbohm (49e), qui reprend imparablement de volée depuis la ligne bleue, le match vient de basculer en un peu plus de cinq minutes.