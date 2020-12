Trop, c’était trop demander à un convalescent, ce HC Bienne sorti mardi de sa deuxième quarantaine. Une équipe sur laquelle les mauvaises nouvelles continuent de tomber: ce vendredi, le gardien Joren van Pottelberghe a dû renoncer au long déplacement vers la station grisonne, se ressentant de douleurs au dos. Et le coach Lars Leuenberger est lui aussi resté à Bienne, souffrant de calculs rénaux.

Vous en voulez encore? Parlons alors de ce début calamiteux, 100 secondes pour un naufrage, pensait-on alors. Herzog laissé seul et servi sur un plateau par Herzog après 43 secondes; puis cette faute de Künzle à la bande, une première supériorité numérique pour Davos. Un deuxième but pour les Grisons. 100 secondes tout juste et le Bienne convalescent semblait ko, comme s’il était encore en salle de réveil.