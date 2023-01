Hockey sur glace: Le HC Bienne victorieux d’un FR Gottéron à deux visages

Le deuxième affrontement de la saison entre FR Gottéron et Bienne a, comme le premier, tourné à l’avantage de la formation dirigée par Törmänen (3-6). Les Seelandais, qui enregistraient le retour au jeu de Säteri, ont profité de la piètre prestation défensive des Dragons pour inscrire trois buts entre la 12e et la 17e et se donner un avantage décisif.

À la BCF Arena, il n’y a réellement eu match que pendant 12 minutes. Gottéron a livré une bonne entame de rencontre en se créant plusieurs occasions et a pu répondre à l’ouverture du score chanceuse de Hischier (4e) par Bertschy (11e). On se disait, à cet instant, que la partie était lancée pour les hommes de Dubé. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit.

Fin de tiers catastrophique

Bienne a pu reprendre l’avantage moins d’une minute plus tard par Brunner. Les principes défensifs de FR Gottéron ont ensuite volé en éclats. Hischier a pu inscrire un doublé (15e) en transperçant un Hughes qui a cédé sa place à Galley (20 ans). Le jeune gardien n’a pas pu stopper l’hémorragie et a vécu une soirée difficile, comme tous ses coéquipiers.

Opportunistes et joueurs en zone offensive, les Seelandais ont salé l’addition. D’abord par Tanner qui a déjoué le portier d’une belle feinte (17e) puis par Cunti (22e) et Olofsson (30e) sur des tirs à mi-distance. Les Fribourgeois sont revenus avec de meilleures intentions dans le troisième tiers. Après des buts de Sprunger (49e) et Bertschy (54e), ils ont pu croire à l’exploit grâce à la ferveur du public et une situation spéciale, mais ils ont buté sur un brillant Säteri. Ce revers met fin à la série de quatre victoires de rang des Dragons à domicile. Ils se déplaceront samedi à Rapperswil. Bienne, qui accueillera Zoug dans le même temps, revient lui à une longueur du leader genevois, battu par Lugano.