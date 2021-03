«C’est une atteinte à la dignité humaine», a-t-il rappelé en préambule. Or, la Suisse est membre de l’Organisation internationale du travail à ce titre s’engage pour la promotion et le respect des droits et des devoirs fondamentaux dans le cadre du travail, dont l’interdiction du travail forcé fait partie. «Nous avons donc le droit et le devoir de prendre des mesures concrètes et immédiates», a-t-il lancé. Et selon lui, il y a urgence d’agir, en raison du travail forcé et des droits humains régulièrement violés par Pékin des Ouïghours, une minorité musulmane du Xinjiang. «La Suisse, premier pays européen à conclure un accord de libre-échange avec la Chine, a une obligation politique et juridique d’agir en usant de ses relations diplomatiques et commerciales».