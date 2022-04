Gabon : «Biens mal acquis», le patrimoine français tortueux du Gabon

La justice française soupçonne plusieurs membres de la famille du défunt chef d’État d’avoir «sciemment» bénéficié d’un important patrimoine immobilier «frauduleusement» acquis en France par le patriarche.

Quinze ans après la première plainte, le volet gabonais du dossier des biens mal acquis en France a connu récemment une avancée décisive avec de premières mises en cause parmi les enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba.

Qui est mis en cause dans la famille Bongo ?

Quatre des 54 enfants d’Omar Bongo, Grâce, Betty, Arthur et Hermine, ont été mis en examen entre le 25 mars et le 5 avril. Ils ont contesté avoir eu connaissance du caractère frauduleux de cette fortune.

Au premier rang, l’actuel président gabonais et fils d’Omar, Ali Bongo, pour lequel sont listés des «biens mobiliers de luxe et immobiliers», mais aussi des parts dans des immeubles acquis par son directeur de cabinet d’alors Maixent Accrombessi.

L’État gabonais a aussi acquis sous sa présidence et «à des fins privées», un immeuble d’une superficie de plus de 5000m² dans le huppé VIIe arrondissement parisien, écrit le magistrat. Chef de l’État en exercice, Ali Bongo bénéficie d’une immunité et ne risque donc pas de poursuites dans l’immédiat.