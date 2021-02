«Les gens se sentent de plus en plus isolés et enfermés», s’inquiètent les auteurs de la pétition «Stop the lockdown» lancée le 16 janvier dernier par la plateforme «Schwiiz Brandaktuell» qui réunit des jeunes de divers partis bourgeois en Suisse. L’objectif est de passer la barre symbolique des 100’000 signatures, équivalent des paraphes nécessaires à une initiative populaire, pour demander au Conseil fédéral la levée des mesures anti-Covid en Suisse. Ce lundi, la pétition en ligne a dépassé les 90’000 soutiens.