Genève : Bientôt 150 nouveaux logements à la rue de Lyon

L’ancien terrain, qui a longtemps abrité les activités du groupe Fiat, a été racheté par la Caisse de prévoyance de l’État de Genève. Des immeubles locatifs, ainsi qu’un bâtiment destiné aux activités industrielles, y seront bâtis.

Propriétaire des lieux depuis près d’un siècle, Fiat a cédé à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) un terrain de 5200 m2 à la rue de Lyon, à Genève, rapporte la «Tribune de Genève» . Le site a longtemps abrité un garage et un espace de vente de la marque automobile italienne. Puis, quand celle-ci est partie s’installer dans la zone industrielle de Meyrin, il a été occupé par divers commerces et activités.

Fiat avait envisagé d’y réaliser un complexe mixte entre logements et industrie, et la CPEG a repris ce projet à son compte, rachetant non seulement le terrain, mais aussi toutes les études menées par la marque automobile, pour 17 millions de francs. Au total, 150 logements verront le jour, répartis dans deux barres de locatifs. Un troisième immeuble abritera des surfaces industrielles. Les travaux devraient démarrer en été 2022.