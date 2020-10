Services financiers : Bientôt 200 millions de transactions Twint en 2021

La crise du coronavirus a eu une conséquence forte sur la croissance du spécialiste du paiement sans contact. Ce moyen de paiement a surtout la cote chez les 16-34 ans.

Une enquête menée par Twint montre que la crise pandémique a eu une impulsion forte et «durable» sur la croissance du spécialiste du paiement sans contact. La dynamique de l’année dernière s’est maintenue, voire renforcée, avec plus de 100 millions de transactions prévues d’ici fin 2020 et un doublement en 2021.