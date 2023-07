Consommation: Bientôt de la viande cultivée en labo en vente à la Migros

Inquiétude sous la Coupole à Berne

Du côté du bâlois Bell Food Group, numéro 1 en Suisse et l’un des leaders de la filière de la viande en Europe, on s’intéresse aussi à la viande de culture. Le groupe avait investi 2 millions d’euros en 2018 dans le capital de la société néerlandaise Mosa Meat avait été la première à présenter au grand public un steak haché «in vitro» conçu à partir de cellules souches de vache en 2013. Mais cet engouement inquiète à Berne. Le conseiller national Pierre-André Page (UDC/FR) a déposé une motion le 14 juin dernier demandant au Conseil fédéral d’interdire la viande in vitro. Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu. Il lui avait d’abord indiqué, en réponse à une interpellation, qu’interdire cette technologie à titre préventif représentait une mesure «non nécessaire et disproportionnée».