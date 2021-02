Suisse : Bientôt des carburants verts pour l’aviation?

Une initiative entre deux prestigieux instituts a débuté pour développer une méthode de fabrication d’un substitut de kérosène, à partir de ressources renouvelables. Ce carburant pourra convenir aux avions.

Selon les chercheurs, il sera possible «dans un avenir proche» de se passer de kérosène, qu’il soit fossile ou synthétique, dans l’aviation. Pascal Meier / Unsplash (site de l’Empa)

Les avions parviendront-ils un jour à voler avec du carburant «vert» ? C’est le but en tout cas du projet commun «SynFuels» imaginé par des chercheurs de l’institut Paul Scherrer PSI et le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche Empa. Les deux instituts s’unissent en effet pour chercher des voies permettant de combiner CO₂ et hydrogène afin de produire des carburants synthétiques «propres».

Leur méthode devrait permettre de produire des mélanges de carburant liquide «dont la combustion serait autant que possible exempte de résidus et qui pourraient donc convenir à l’aviation», font-ils savoir dans un communiqué commun. «Les carburants des avions sont ceux de la plus haute qualité», rappelle Thomas J. Schmidt, directeur de la division de recherche Énergie et environnement au PSI. «Si nous réussissons à les produire à partir de ressources renouvelables, nous serions alors en mesure de synthétiser tous les autres carburants.»

On se passera bientôt du kérosène

Selon les chercheurs, il sera possible «dans un avenir proche» de se passer de kérosène, qu’il soit fossile ou synthétique, dans l’aviation. Il faut savoir que le kérosène est un mélange d’hydrocarbures avec des caractéristiques chimiques et physiques très précises et qui doivent être impérativement respectées pour la sécurité du trafic aérien. Les futurs carburants «verts» devront donc répondre aux mêmes caractéristiques. «Une méthode pour produire de tels carburants à partir de ressources renouvelables est donc très recherchée», explique Brigitte Buchmann, cheffe du département Mobilité, énergie et environnement à l’Empa.

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, l’institut PSI s’appuie sur ses expériences accumulées à la plateforme d’essai ESI (pour Energy System Integration) qui teste des alternatives énergétiques renouvelables et qui tente de synthétiser du méthane renouvelable. L’Empa se consacre lui aussi depuis un certain temps à la fabrication de carburants à partir d’énergies renouvelables. C’est à son démonstrateur de mobilité «move» que la première station-service d’hydrogène de Suisse a vu le jour, rappelle-t-il.

Le Conseil des EPF finance le programme «SynFuels» à hauteur de 6,2 millions de francs suisses pour les trois prochaines années.