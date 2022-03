Personnes à risque : Bientôt des médicaments préventifs contre le Covid-19 en Suisse

La Confédération a annoncé la conclusion d’un contrat avec AstraZeneca pour un traitement préventif contre le Covid-19 qui sera disponible pour certaines personnes en mai.

Les traitements commandés par la Confédération à AstraZeneca comportent une combinaison d’anticorps composée du tixagevimab et du cilgavimab.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé, jeudi matin, avoir conclu un contrat avec l’entreprise AstraZeneca Suisse pour l’acquisition de médicaments pour la prévention du Covid-19. Ces traitements sont destinés aux personnes vulnérables dont le système immunitaire est affaibli et pour qui la vaccination ne se montre pas assez efficace, précise l’OFSP.

Sont notamment concernées les personnes ayant subi une transplantation d’organes ou de cellules souches, les personnes atteintes d’une maladie chronique et qui doivent prendre des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire ou encore celles atteintes d’immunodéficiences congénitales.

L’OFSP a conclu un contrat avec AstraZeneca pour l’acquisition du traitement obtenu à partir d’une combinaison d’anticorps appelés tixagevimab et cilgavimab et destiné à quelques milliers de patients en Suisse. Efficaces à long terme, ces deux anticorps ont été combinés pour protéger contre une infection au Covid-19 pendant au moins six mois.