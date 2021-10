Santé : Bientôt des patchs pour se vacciner contre le Covid?

Une étude menée sur des souris, publiée vendredi dans la revue «Science Advances», révèle qu’administrer le vaccin à travers la peau pourrait s’avérer être plus efficace qu’avec une seringue.

AFP PHOTO/Hung Vu/The University of Queensland

Dans le cadre d’une étude australienne, des chercheurs ont utilisé un patch d’1x1 cm avec, à sa surface, plus de 5000 minuscules pics recouverts de vaccin qui se dépose sur la peau lorsque les minipointes pénètrent l’épiderme. Le dispositif, indolore, serait plus efficace que la seringue.

Le patch utilisé: un carré d’1cm sur 1 cm, en plastique, avec à sa surface plus de 5000 minuscules pics, «si petits que vous ne pouvez même pas les voir», décrit le Dr David Muller, coauteur de l’étude et virologue à l’Université de Queensland, en Australie. Ces pointes ont été recouvertes du vaccin, qui se dépose dans la peau lorsque celles-ci la pénètrent.

Avec le patch, le vaccin reste stable durant un mois à 25 °C

Des souris ont été vaccinées avec le patch (appliqué pendant deux minutes), et d’autres à l’aide d’aiguilles. Pour les premières, «nous avons obtenu une réponse d’anticorps très forte, y compris dans les poumons, ce qui est important pour le Covid-19», détaille le chercheur. Les résultats obtenus ont largement «surpassé» la vaccination par aiguille, assure-t-il. Dans un deuxième temps, l’efficacité d’une seule dose a été évaluée. En utilisant un adjuvant, qui sert à stimuler la réponse immunitaire, les souris ne sont alors «pas du tout tombées malades».

Pourquoi une telle efficacité? Les vaccins sont généralement administrés par injections intramusculaires. Or le muscle ne présente «pas beaucoup de cellules immunitaires, requises pour prendre en charge le vaccin», comparé à la peau, explique le Dr Muller. De plus, l’insertion des pointes provoque d’infimes blessures, qui alertent le corps d’un problème et stimulent ainsi la réaction immunitaire.