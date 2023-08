levée des restrictions: Bientôt du poisson de Fukushima dans nos assiettes

En Suisse, on pourra bientôt consommer du poisson-globe tigre, comme à Soma, dans la préfecture de Fukushima au Japon.

La Suisse pourra à nouveau importer de la nourriture depuis Fukushima, frappée par une catastrophe nucléaire en 2011. La décision entre en vigueur ce mardi. La Suisse et le Liechtenstein abandonnent leurs mesures de contrôle systématique des denrées en provenance de cette région du Japon. Les deux pays s’alignent donc sur l’Union européenne (UE) qui avait déjà levé ces restrictions en juillet dernier. À l’heure actuelle, seuls sept pays et régions, dont la Chine et la Corée du Sud, conservent des limitations.