Utilisateurs toxiques: bientôt fini les tâches ingrates pour les mods?

nétiquette : Bientôt fini les tâches ingrates pour les mods?

L’outil automatisé de modération de Discord est désormais prêt à faire le ménage dans n’importe quel serveur de discussions.

AutoMod analyse les conversations écrites sur les serveurs en recherchant des mots-clés, des liens et des phrases spécifiques. Il applique des filtres pour automatiquement détecter et bloquer des messages contenant des mots ou des phrases nuisibles avant qu’ils n’aient le temps d’être publiés. Il est possible de compléter l’outil de base avec ses propres filtres. «La modération communautaire devrait être un passe-temps que vous célébrez», a souligné Discord à l’attention des mods, des modérateurs qui doivent plus souvent faire la police que leur vrai job d’animateur dans les fils de discussions.